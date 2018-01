<i>Miss Sunshine</i> leva prêmio principal do Sindicato de Atores A comédia Pequena Miss Sunshine desbancou as produções de grande orçamento e saiu como a grande vencedora da 13ª edição do prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos. Esta foi a segunda estatueta de melhor filme recebida pelo longa apenas neste fim de semana. Miss Sunshine foi premiado no sábado pelo Sindicato dos Produtores. Indicado ao Oscar de melhor filme, as vitórias de Pequena Miss Sunshine nas duas premiações dão um novo fôlego na disputa pelo prêmio máximo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA, que será entregue no dia 25 de fevereiro, em Los Angeles. Babel, que concorria a três prêmios, deixou a festa dos atores com as mãos vazias. O prêmio de melhor atriz ficou com Helen Mirren por seu papel em A Rainha. Como melhor ator, o Sindicato escolheu Forest Whitaker, por seu trabalho em O Último Rei da Escócia. Os prêmios SAG para atores coadjuvantes, como aconteceu também no Globo de Ouro, foram para Eddie Murphy e Jennifer Hudson, ambos astros do musical Dreamgirls - em Busca de um Sonho. O Sindicato de Atores também premiou os destaques da televisão nos Estados Unidos. A estatueta de melhor série dramática ficou com Grey´s Anatomy, que também levou o prêmio de melhor atriz, com Chandra Wilson. O prêmio de melhor ator de televisão ficou com Hugh Laurie na categoria drama, por seu trabalho em House, enquanto Alec Baldwin levou a estatueta na comédia, por sua interpretação em 30 Rock. Além disso, o Sindicato de Atores escolheu a série The Office como a melhor Comédia de Televisão no ano.