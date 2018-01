<i>Meus 15 Anos</i> chega à 30.ª Mostra de Cinema de SP Vencedor dos prêmios do júri e do público no Sundance Festival, Quinceañera chega à Mostra com o título brasileiro de Meus Quinze Anos. O filme ?mexicano? dos americanos Richard Glatzer e Wash Westmoreland tem tudo a ver com A Pequena Miss Sunshine, de outra dupla de cineastas dos EUA, Jonathan Dayton e Valerie Faris, em exibição nos cinemas de São Paulo. Nem só de Mostra vive o cinéfilo, nunca é demais repetir Miss Sunshine é uma lufada de liberdade no cada vez mais convencional panorama do cinema independente dos EUA. O que isso tem a ver com Meus Quinze Anos? O filme de Glatzer e Westmoreland, que passa nesta terça-feira às 13h30 no CineSesc, conta a história desta garota que só pensa no vestido branco que vai usar e na limusine que a levará à sua festa de 15 anos. Mas a família não tem recursos para o carro e o vestido que ela vai usar é o da prima rica. Para complicar, Magdalena (é seu nome) engravida do namorado chicano. E só ganha apoio do tio-avô e do primo gay. Mais do que um filme sobre o sonho de uma garota (como Miss Sunshine), Meus Quinze Anos é sobre a família e, desta vez, uma família de ?estrangeiros? na América, que não é mais a terra das oportunidades. Outras atrações desta terça são - Dias de Glória, de Rachid Bouchareb, às 19h30 no Reserva Cultural 2, sobre os norte-africanos que deram a vida pela França, durante a 2.ª Guerra (mesmo sendo vítimas da exclusão e do racismo), e Summer Palace, de Lou Ye, às 13 horas, também no Reserva Cultural 2, uma espécie de Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, com cenas de sexo como você nunca viu num filme chinês.