Imagens do seu desejo

.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Abraços Partidos’ é o quarto filme de Almodóvar com Penélope

Pelos próximos 14 dias, não haverá mulher mais cobiçada na cidade do que a (falsa) loira da foto ao lado. Não quer dizer que Penélope Cruz não seja desejada - onde quer que seja - nos demais dias. Mas vê-la em um filme novo (e inédito e com apenas cinco sessões programadas) de Pedro Almodóvar é um prazer que só quem estiver em São Paulo nestas duas semanas poderá almejar.

Veja também:

A vida dos outros

Compre o genérico

Musa francesa, fantasma austríaco

Pontos no mapa

Em caso de emergência

Pode esperar

Ouça quem faz

Não se aborreça, porém, se não conseguir um ingresso para ver 'Abraços Partidos'. Na 33ª Mostra Internacional de Cinema, que começa para o público hoje (23) e segue até o dia 5/11, há 423 outras possibilidades de satisfação - se considerarmos o risco de ver um ou outro filme pouco interessante parte da diversão. Para diminuir as chances de que você se aborreça, porém, separamos desta seleção de 395 longas e 29 curtas - uma vigorosa amostra do que tem sido produzido em todo o mundo - os filmes mais badalados, destacamos os nossos favoritos, perguntamos a opinião de quem faz cinema e pensamos em maneiras de driblar as sessões mais concorridas sem se decepcionar. Cobice tudo o que quiser.

Antes da sessão

Clicando aqui, você vê as sinopses de todos os filmes e os horários das sessões. Você pode imprimir a grade de programação e levar para a sala.

Pacotes de ingressos são vendidos na Central da Mostra (Av. Paulista, 2.073, 3266-5549), das 10h às 21h. O integral custa R$ 390. Com 40 ingressos, R$ 285.

Ingressos avulsos (R$ 14/ R$ 18) devem ser comprados na bilheteria do cinema, no dia da exibição, ou pela internet www.ingresso.com). No MIS, Matilha Cultural, FAAP e vão livre do Masp, as sessões são grátis. No Olido, o ingresso custa R$ 1.

Colaborou de Ilana Lichtenstein