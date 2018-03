Imagem retocada de Claudia Cardinale no cartaz do Festival de Cannes causa polêmica

O uso de photoshop na foto da atriz Claudia Cardinale que estampa o cartaz do Festival de Cannes deste ano, gerou controvérsias na França entre organizações de mulheres e nas redes sociais que criticaramo o exagero do recurso gráfico.

Conforme noticiado no jornal Libération, a imagem de Cardinale foi "substancialmente retocada" pelos autores da Agência Creativa Bronx que a fizeram aparecer uma atriz italiana mais magra.

O porta-voz da organização "Osez le féminisme", Claire Serre-Combe, afirmou que o retoque foi tanto, que os autores da agência reduziram demais à cintura e às pernas da atriz. "Entre o original e a cópia, Cardinale perdeu altura", ironizou Libération, pelo Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imagem que vai ilustrar a 70ª edição do evento, que será realizado entre 17 e 28 de Maio, mostra Cardinale dançando em cima de um telhado em Roma em 1959, quando tinha 21 anos.

Em evento para apresentar o cartaz, os organizadores do festival dizeram que a atriz foi escolhida por representar: “Uma mulher independente, de espírito aventureiro e uma cidadã engajada"

A imagem com um fundo vermelho, mostra a Claudia Cardinale rodopiando sua saia que fica suspensa no ar, exibido suas pernas. A atriz disse que estava orgulhosa por representar o símbolo da 70ª edição do Festival de Cannes e “Contente” pela escolha da fotografia, cujo autor ninguém sabe quem é.

Claudia Cardinale disse que a imagem da fotografia lembra do início de sua carreira: "Uma época em que eu jamais teria imaginado subir escadas do festival de cinema mais famoso do mundo”.