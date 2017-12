Imagem do novo Coringa é revelada antes da hora

A revista Empire antecipou o aspecto final do novo Coringa, vilão do próximo filme da série Batman. A publicação iria revelar a imagem apenas no dia 1 de dezembro, mas foi obrigada a adiantar devido a um vazamento na internet. A foto do personagem que enfrentará o homem-morcego em The Dark Knight mostra o ator australiano Heath Ledger usando calças e camisa roxas, um colete verde, cabelo desgrenhado também verde e a cara completamente maquiada. A imagem foi publicada em vários sites na terça-feira, por isso a revista decidiu antecipar a entrevista exclusiva e apresentar a fotografia. O personagem interpretado em 1989 por Jack Nicholson em Batman, filme de Tim Burton, e por César Romero, na série de televisão americana da década de 1960, é um dos vilões mais célebres das histórias em quadrinhos. A Empire publicará uma entrevista exclusiva com o ator na sua edição de janeiro. Mas antecipou algumas declarações no site, com Ledger afirmando que temia o desafio de encarnar o Coringa. "Definitivamente, é algo que me dava medo. Mas qualquer coisa que me dá pavor ao mesmo tempo me excita. Tive que ser valente e acreditar que poderia apresentar algo novo, diferente", disse o ator. Segundo a Empire, o aspecto do vilão é "cruel e psicótico até a medula". "Eu me sentei num quarto de um hotel de Londres durante quase um mês, me fechei ali, escrevi um pequeno diário e experimentei vozes. Era importante encontrar um tom e um riso marcantes", acrescentou o ator. Ledger revela que o diretor do filme, Christopher Nolan, "deu rédea solta" para sua composição do personagem, que tem "pouca ou nenhuma consciência dos seus atos", é um "sociopata absoluto" e um "palhaço assassino de sangue frio". No entanto, reconheceu que o desafio foi "divertido, porque não existem verdadeiros limites sobre como atuar ou o que deve dizer" seu personagem. "Para ele, tudo é uma grande piada", concluiu.