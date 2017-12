Ilha em Malta será fechada para filmagens de Angelina Jolie e Pitt

A praia Mgarr ix-Xini Bay, situada na ilha maltesa de Golto, será fechada ao público a partir desta segunda-feira por causa das gravações de By the Sea, filme que volta a unir o casal mais famoso de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie.

A construção do set de filmagem já foi iniciada, informou o jornal local Malta Independent, que mostra uma imagem de uma vila inacabada na praia citada, enquanto as filmagens devem se estender até o dia 10 de novembro.

A Universal Pictures anunciou há um mês a aquisição dos direitos de By the Sea, um drama romântico escrito e dirigido pela própria Angelina Jolie, que, assim como Pitt, também estará diante das câmeras. Neste caso, ambos figuram como produtores do filme.

Essa será a primeira vez que o casal compartilhará um projeto juntos desde Sr. & Sra. Smith (2005), o filme que marcou o início do relação entre os atores.

Além disso, esse será o terceiro longa-metragem de Jolie como diretora, após Na Terra de Amor e Ódio (2011) e Invencível, que estreará nos cinemas dos EUA no dia 25 de dezembro.