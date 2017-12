<i>Iwo Jima</i>, de Eastwood, ganha mais prêmios da crítica O novo filme de Clint Eastwood, Letters from Iwo Jima, recebeu no domingo mais dois prêmios da crítica, quatro dias depois de uma entidade nova-iorquina lhe conceder sua honraria máxima por apresentar uma visão japonesa da 2.ª Guerra Mundial. A Associação dos Críticos Cinematográficos de Los Angeles escolheu Iwo Jima como o melhor filme do ano, enquanto o cineasta britânico Paul Greengrass foi escolhido melhor diretor por Vôo 93, que conta uma das histórias dos atentados de 11 de setembro de 2001. Helen Mirren foi escolhida melhor atriz pela interpretação da rainha Elizabeth II em A Rainha. Entre os atores, houve empate entre dois estilos díspares: Sacha Baron Cohen pela comédia Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Os Ensinamentos Culturais da América para o Benefício da Nação Gloriosa do Casaquistão, em tradução livre do inglês) e Forest Whitaker pelo papel do ditador ugandense Idi Amin em O Último Rei da Escócia. Além disso, Letters from Iwo Jima, Vôo 93 e Borat estavam entre os dez indicados a filme mais importante do ano pelo American Film Institute (AFI), cujo prêmio é concedido por um júri de 13 pessoas, que inclui acadêmicos, artistas e críticos. Os outros indicados são Babel, O Diabo Veste Prada, Dreamgirls -- Em Busca de um Sonho, Half Nelson, Happy Feet - O Pinguim, O Plano Perfeito e Pequena Miss Sunshine. Na quarta-feira, o National Board of Review, de Nova York, escolheu Letters from Iwo Jima como melhor filme do ano, e também deu os prêmios de interpretação a Mirren e Whitaker. Letters from Iwo Jima é o segundo filme sobre a 2.ª Guerra Mundial lançado em meses por Eastwood. O anterior, A Conquista da Honra, mostrava a vitória norte-americana na crucial batalha de Iwo Jima (uma ilha japonesa no Pacífico) e foi um fracasso de bilheteria. Iwo Jima conta a mesma batalha do ponto de vista japonês. Ele chega aos cinemas dos EUA no dia 20 - o lançamento estava previsto para 2007, mas foi antecipado para permitir a disputa no próximo Oscar. Na segunda-feira, o Círculo dos Críticos Cinematográficos de Nova York anuncia suas escolhas para 2006. Na quinta-feira, saem as indicações para o Globo de Ouro.