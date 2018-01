<i>Instinto Selvagem 2</i> leva o prêmio Framboesa de Ouro Instinto Selvagem 2 teve a duvidosa honra de se transformar no filme de maior destaque na 27.ª edição do Prêmio Razzie, popularmente conhecido como Framboesa de Ouro, dedicado ao pior do cinema no ano anterior. Em comunicado divulgado neste domingo, os organizadores anunicaram que "embora tenham decidido dividir seu ódio, os eleitores deste ano optaram claramente por situar o involuntariamente hilariante Instinto Selvagem 2 na liderança". O filme obteve quatro troféus Razzie, correspondentes às categorias de pior filme, pior continuação, pior roteiro e pior atriz, que ficou com Sharon Stone, protagonista também do sucesso de bilheteria Instinto Selvagem (1992). Já comédia O Pequenino venceu em três categorias na premiação que é o oposto do Oscar e que foi realizada na noite passada em Los Angeles. Pior nova versão, pior ator (Marlon e Shawn Wayans) e pior casal na telona (Shawn Wayans e seu irmão Marlon com Kerry Washington) foram as desonras obtidas por essa história sobre um ladrão anão que finge ser um bebê, que os organizadores do Framboesa de Ouro consideraram "longe de ser divertida". Trio de ´ganhadores´ O trio de "ganhadores" ficou completo com A Dama na Água, que conquistou as categorias de pior ator coadjuvante e diretor, ambos para M. Night Shyamalan, em prêmio a sua "megalomania", segundo o comunicado. A categoria de pior atriz coadjuvante foi especialmente disputada por "duas louras carentes de talento", Jenny McCarthy - ganhadora no ano passado - e Carmen Electra, que levou o prêmio por Uma Comédia Nada Romântica e Todo Mundo em Pânico 4. Fechando a premiação, Férias no Trailer ganhou a estatueta de pior desculpa para um entretenimento familiar, categoria estreada este ano. Os prêmios, transformados no reverso do Oscar, o qual será entregue neste domingo, são outorgados pelos 757 membros da Fundação Framboesa de Ouro registrados nos Estados Unidos e em outros 12 países. A estatueta está avaliada em cerca de US$ 5 e os vencedores não costumam assistir à cerimônia de entrega, ao contrário do Oscar.