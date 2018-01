<i>Instinto Selvagem 2</i> é favorito ao Framboesa de Ouro Quem disse que é preciso ser bom para ganhar um prêmio em Hollywood? Sharon Stone pode ter virado estrela anos atrás com Instinto Selvagem, mas a seqüência do filme, lançada no ano passado, foi um fracasso tremendo e agora concorre ao prêmio máximo da 27.ª edição anual dos prêmios Golden Raspberry (Framboesa de Ouro), apelidados de Razzie, que celebram o que há de pior no cinema. Instinto Selvagem 2 recebeu sete indicações, assim como a comédia nada cômica O Pequenino, dos irmãos Wayans. Os Razzies serão entregues em 24 de fevereiro, um dia antes da festa do Oscar. Instinto Selvagem ganhou indicações na categoria máxima de pior filme, e também na de pior atriz, ator coadjuvante, diretor, seqüência, roteiro e casal na tela. O Pequenino foi indicado para pior filme, remake, diretor, roteiro, casal na tela e duas indicações distintas para pior ator. John Wilson, que dirige o grupo que satiriza o Oscar ao saudar os piores filmes do ano, descreveu o longa de Sharon Stone como "um policial lascivo que se revelou hilário" e O Pequenino como "comédia quase tão destituída de gargalhadas quanto A Lista de Schindler´. Shawn e Marlon Wayans protagonizam O Pequenino, dirigido por seu irmão Keenen Ivory Wayans, num filme que Wilson descreveu como plágio deslavado de um desenho animado de Pernalonga de 1954. Mais indicados Também concorrem ao prêmio de pior filme a fantasia A Dama na Água, de M. Night Shyamalan, O Sacrifício, com Nicolas Cage, e BloodRayne, um filme de vampiros sem sangue dirigido por Uwe Boll, saudado na Internet como um dos piores diretores do mundo. Cinco filmes competem numa categoria nova intitulada A Pior Desculpa para Diversão em Família: Um Natal Brilhante, Garfield 2, Férias no Trailer, Meu Papai é Noel 3 e Soltando os Cachorros. Concorrem ao Razzie de pior ator Tim Allen por três filmes (Meu Papai é Noel 3, Soltando os Cachorros e Zoom), Nicolas Cage (O Sacrifício), Dan Whitney (Larry the Cable Guy: Health Inspector), Rob Schneider (Os Esquenta-Banco) e Marlon e Shawn Wayans (O Pequenino). Competem na categoria pior atriz, além de Sharon Stone, as irmãs Hilary e Haylie Duff por Material Girls, Lindsay Lohan por Sorte no Amor, Kristanna Loken por BloodRayne, e Jessica Simpson por Employee of the Month. Outros nomes conhecidos que disputam os prêmios Razzie são Ben Kingsley, Martin Short e Danny DeVito na categoria pior ator coadjuvante.