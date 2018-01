<i>Indiana Jones 4</i> será lançado em 22 maio de 2008 nos EUA A Paramount Pictures anunciou que a volta de Harrison Ford aos cinemas de todo o mundo ocorrerá no dia 22 de maio de 2008, quando estreia Indiana Jones 4, ainda sem nome definido. Com direção de Steven Spielberg e roteiro de Jeff Nathanson e David Koepp, a previsão é de que as filmagens comecem ainda em junho deste ano. A nova versão de Indiana Jones é esperada desde 1989, quando Ford viveu pela última vez o arqueólogo. Desde então, Spielberg tem tentado reunir a equipe original do filme, mas atrasos principalmente relacionados a roteiro vinham impedindo a sua realização. Especula-se que David Koepp, que foi roteirista de A Guerra dos Mundos e Jurassic Park, esteja preparando uma aventura na cidade perdida de Atlântida, em um período após a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista ao site IGN, Koepp disse que demorou mais de um ano para finalizar o roteiro, que provavelmente apresentará um Indiana Jones bem mais velho - Ford tem atualmente 64 anos -, estará casado e terá uma filha. O produtor George Lucas falou do projeto comparando com outra franquia sua de sucesso: "Vai ser como fazer A Ameaça Fantasma novamente, a expectativa por parte dos fãs é tão grande que se torna maior do que o que você pode oferecer", relatou o criador de Star Wars. Mesmo antes do início das gravações, Ford ameaçou abandonar a produção se não pudesse utilizar nas filmagens um chicote verdadeiro. Há alguns dias, o ator teria ficado indignado ao saber que o chicote seria feito em computação gráfica no novo filme, devido a motivos de segurança em Hollywood.