<i>Homem Aranha 3</i> faz sua estréia mundial em Tóquio Homem Aranha 3, a terceira aventura do famoso super-herói, fez sua estréia mundial nesta segunda-feira, em Tóquio, com a presença dos protagonistas Tobey Maguire e Kirsten Dunst no tapete vermelho. "Eu acho que esse filme é uma conclusão de muitas coisas que se passaram nos outros dois da série", disse Maguire, de 31 anos, que interpreta o super-herói. "É como se fosse naturalmente uma trilogia", concluiu, em meio a boatos de que o ator será convidado para estrelar um quarto longa da saga. Mas ele não descartou a possibilidade. "Se acharmos que temos uma história que merece ser contada", acrescentou. No longa, Peter Parker (Tobey Maguire) vive momentos de equilíbrio entre suas atribulações de Homem-Aranha e sua paixão por Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Mas, ao mesmo tempo, fica envaidecido demais com a fama junto ao público e negligencia as pessoas mais próximas dele. Os grandes embates do herói serão com os vilões Venom (Topher Grace) e Sandman (Thomas Haden Church). Está confirmada também a aparição de Duende Verde (Willem Dafoe). O fato de o novo filme fazer sua estréia mundial no Japão, que abriga uma enorme comunidade de fãs de super-heróis em quadrinhos, deixando de lado os Estados Unidos, está sendo visto como investida inteligente no mercado mundial em rápido crescimento. Maguire disse que Tóquio é uma das poucas cidades do mundo apropriadas para um "Homem Aranha" - numa referência ao hábito do super-herói de deslocar-se no ar entre um arranha-céu e outro. Sucesso Após a exibição em Tóquio para um seleto grupo, os criadores do filme, entre eles o diretor Sam Raimi, vão percorrer Londres, no dia 23, depois seguem para Roma, Berlim, Madri, Moscou, Estocolmo e finalizam a "maratona" em Nova York, no dia 30, onde haverá a "Semana Homem Aranha em Nova York". Homem Aranha 3 estréia em grande circuito no Japão em 1.º de maio e mundialmente no dia 4 do mesmo mês. Espera-se que Homem Aranha 3 estoure nas bilheterias, seguindo o exemplo dos filmes que o antecederam. Homem Aranha, de 2002, e Homem Aranha 2, de 2004, arrecadaram em média mais de US$ 800 milhões nas bilheterias mundiais, e outros milhões em vendas de DVDs e outras. Os filmes elevaram os lucros da Sony e ajudaram a Marvel Entertainment Inc., proprietária dos direitos sobre o personagem de quadrinhos, e a fabricante de videogames Activision.