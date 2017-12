<i>Happy Feet</i> supera Bond e lidera bilheteria nos EUA Happy Feet - O Pingüim desbancou o novo filme de James Bond, Cassino Royale, e liderou a bilheteria americana em seu fim de semana de estréia. A animação da Warner Bros. dirigida pelo australiano George Miller arrecadou US$ 42,3 milhões, enquanto o último filme do agente 007 obteve US$ 40,6 milhões. A disputa pelo primeiro lugar foi, no entanto, bastante acirrada. "Não é usual dois filmes ficarem tão próximos no ranking competindo pelo primeiro lugar", disse Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations. Dergarabedian fez referência ao ranking dos dez filmes mais vistos no fim de semana, divulgado pelos estúdios americanos. Para Dan Fellman, diretor da distribuidora Warner, não existia a possibilidade de Happy Feet perder, em cima da hora, o posto de primeiro lugar. "Temos uma clara vitória aqui", afirmou Fellman. A animação e o novo filme de Bond ficaram tão próximos no ranking que os resultados finais só foram divulgados nesta segunda-feira. Cassino Royale estava liderando a bilheteria na sexta-feira, mas Happy Feet atraiu multidões no fim de semana e ultrapassou o filme de ação. Happy Feet - O Pingüim, que invade as telonas brasileiras nesta sexta-feira, conta a história de Mano (voz de Elijah Wood), um pingüim que, para o espanto de todos, não sabe cantar. Ele gosta mesmo é de sapatear. Apaixonado por Glória (Brittany Murphy), mas sem ter como conquistá-la, Mano se afasta de seu bando e acaba conhecendo outra espécie de pingüins, os Adelie, e fica grande amigo de Ramon (Robin Williams). Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Os Ensinamentos Culturais da América para o Benefício da Nação Gloriosa do Casaquistão, em tradução livre do inglês), líder da bilheteria nos EUA por dois finais de semana consecutivos, ficou em terceiro lugar, com US$ 14, 35 milhões, e ao todo já arrecadou US$ 90,5 milhões. Com dois filmes que lucraram cerca de US$ 40 milhões cada, Hollywood teve um lucrativo fim de semana. Os doze filmes em cartaz arrecadaram, juntos, US$ 133,6 milhões. Ainda assim, o mesmo fim de semana, em 2005, superou os lucros obtidos por conta da estréia de Harry Potter e o Cálice de Fogo. O filme, baseado na saga de J.K. Rowling, arrecadou US$ 102, 3 milhões e, junto com os outros onze longas em cartaz, US$ 171,9 milhões. Confira os campeões da bilheteria americana: 1. Happy Feet - O Pingüim - US$ 42,3 milhões 2. Cassino Royale - US$ 40,6 milhões 3. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan - US$ 14,35 milhões 4. Meu Papai é Noel 3 - US$ 8,2 milhões 5. Por Água Abaixo - US$ 6,8 milhões 6. Mais Estranho que a Ficção - US$ 6,6 milhões 7. Babel - US$ 2,9 milhões 8. Jogos Mortais 3 - US$ 2,8 milhões 9. Os Infiltrados - US$ 2,6 milhões 10. The Queen - US$ 2,3 milhões