<i>Happy Feet</i> lidera bilheteria dos EUA pela 3.ª vez Happy Feet - O Pingüim, que estreou na semana retrasada no Brasil, liderou pela terceira semana consecutiva a bilheteria americana, deixando novamente o segundo lugar com o novo filme da série James Bond, Cassino Royale. A animação protagonizada pelo pingüim sapateador Mano arrecadou aproximadamente US$ 17 milhões no fim de semana, enquanto o 21.º longa do agente 007 obteve um total de US$ 15,1 milhões. Desde o dia de sua estréia Happy Feet arrecadou, nos EUA, US$ 121 milhões e, Cassino Royale, US$ 115,9 milhões. Ambientado na Antártica, Happy Feet, dirigido pelo australiano George Miller, conta a história de Mano, um pingüim Imperador que não consegue cantar, como é tradição na sua enorme comunidade. No entanto, tem uma habilidade inata para o sapateado. Por causa disso, acaba sendo proscrito e vai procurar guarida entre os pingüins-de-Adélia, uma espécie menor. Na versão original em inglês, Elijah Wood empresta a voz a Mano, enquanto Robin Williams faz as vozes de dois personagens: Ramón, o líder dos pingüins-de-Adélia, identificados com os latinos, e Amoroso, um pingüim-saltador-de-rochas que funciona como uma espécie de líder messiânico para os animais. Na versão brasileira, Daniel de Oliveira dublou Mano e Sidney Magal, Amoroso. Assim como no fim de semana passado, o filme de ação da Disney Déjà Vu, dirigido por Jerry Bruckheimer e estrelado por Denzel Washington, ficou em terceiro lugar na lista dos longas com maior arrecadação da semana nos EUA. O longa obteve US$ 11 milhões em seu fim de semana de estréia, enquanto Jesus - A História do Nascimento, que estreou no Brasil neste último fim de semana, ficou com a quarta posição, com US$ 8 milhões. A produção é estrelada pela atriz neozelandesa de 16 anos Keisha Castle-Hughes. O quinto lugar ficou com Um Natal Brilhante, que arrecadou US$ 6,6 milhões. Turistas, o filme de John Stockwell que gerou polêmica no País por contar a história de um grupo de jovens americanos que vê suas férias virarem um pesadelo de sobrevivência em algum lugar da costa brasileira obteve US$ 3,5 milhões e ficou em sétimo lugar. Confira os campeões da bilheteria: 1. Happy Feet - O Pingüim 2. Cassino Royale 3. Déjà Vu 4. Jesus - A História do Nascimento 5. Um Natal Brilhante 6. Meu Papai é Noel 3 7. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 8. Turistas 9. Mais Estranho que a Ficção 10. National Lampoon´s Van Wilder: The Rise of Taj