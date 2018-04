Idris Elba leiloa a si próprio para levantar recursos para organização de caridade

Corações solitários no Dia de São Valentim (o dia dos namorados no Reino Unido) vão ter uma chance única de passar uma noite com o ator britânico Idris Elba depois que ele leiloar a si próprio para levantar recursos para uma organização de apoio a meninas africanas.

"Eu gostaria que você fosse minha ‘Valentine’. Isso é amor perfeito, somente eu e você. Ninguém mais em volta, somente nós”, afirma Elba enquanto toma um gole de champanhe num vídeo divulgado no site Omaze, que arrecada recursos para campanhas via experiências com celebridades.

Ao doar dinheiro para a organização W.E. Can Lead, as pessoas concorrem a uma refeição à luz de velas com o ator, segundo o Omaze.

Os recursos do leilão vão ajudar a financiar as iniciativas da organização de oferecer orientação, apoio educacional e ensinamentos sobre liderança para meninas adolescentes em Serra Leoa.