Idris Elba, Tom Hardy, Hugh Jackman: quem será o novo 007?

A lista é grande: quem pode ser o novo James Bond nos cinemas? O oitavo de uma linhagem de grandes atores, iniciada por Sean Connery, em 1962, e conduzida por nomes como Roger Moore e Pierce Brosnan até Daniel Craig. O ator, quando assinou um contrato para interpretar o mais famoso espião do mundo, havia garantido protagonizar cinco filmes da franquia. Quatro deles depois, contudo, já não é certo que ele estará em Bond 25 (título provisório).

Craig mudou James Bond. A linguagem “limpinha” do personagem, que perdurava por décadas, ficou para trás. Bond sofre de verdade, ganhou profundidade e camadas. Apaixonou-se por Vesper, interpretada por Eva Green, e nunca mais foi o mesmo depois da cena final de 007 – Cassino Royale. Em entrevista recente ao britânico Daily Mail, disse que preferia cortar os pulsos a voltar a interpretar o personagem em mais um longa.

Havia um humor inglês e bonachão de Craig na resposta, mas o mundo levou a sentença a sério. Em outras vezes, o ator desconversou sobre a possibilidade de deixar o posto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E, mesmo com esse último filme sob contrato, nomes já pipocam para dar nova vida ao personagem tão transformado nessa “era Craig”. Hugh Jackman, o Wolverine da franquia X-Men, já havia sido cotado anteriormente, antes de Craig, e agora já se disse pronto para viver o personagem nas telonas. Entre os cotados com um histórico de “super-heróis do cinema” também está Henry Cavill, o Superman, e Tom Hardy, o vilão Bane na trilogia Batman: Cavaleiro das Trevas. Há quem aposte forte em Idris Elba e diga que o porte dele será perfeito para bebericar um dry martini mexido, não batido.