<i>Dreamgirls</i> destaca-se nas bilheterias de Natal nos EUA O musical Dreamgirls - Em Busca de um Sonho foi o grande sucesso das bilheterias dos cinemas norte-americanos no dia de Natal, arrecadando quase US$ 9 milhões em seu primeiro dia de exibição, segundo números divulgados pelo estúdio. A adaptação para o cinema do sucesso da Broadway, baseado na história de Diana Ross e do grupo Supremes, rendeu 8,7 milhões de dólares só no dia 25 de dezembro, quando estreou em 852 salas na América do Norte. O filme tem estréia prevista para fevereiro no Brasil. O longa Uma Noite no Museu, com Ben Stiller, ficou em primeiro lugar, com US$ 11,8 milhões, mas a liderança não é tão significativa, já que a comédia está em cartaz em quatro vezes mais salas. "(Dreamgirls) vem gerando números expressivos desde o minuto em que estreou", disse Paul Dergarabedian, do serviço Media By Numbers. Em 2002, uma outra versão de um musical da Broadway, Chicago arrecadou US$ 9,2 milhões de dólares em duas semanas de exibição. O drama sobre boxe Ali, que contava a vida de Muhammad Ali, é o detentor do recorde para uma estréia de Natal, pois arrecadou US$ 10,2 milhões ao ser exibido em 2.446 salas no dia 25 de dezembro de 2001, de acordo com a Media By Numbers. Indicações Dreamgirls, estrelado por Jamie Foxx, Eddie Murphy, Beyonce Knowles e a novata Jennifer Hudson, obteve sete indicações este mês para o prêmio da Associação de Críticos de Cinema e cinco indicações para o Globo de Ouro, o que o torna um forte concorrente para o Oscar. Contando o fim de semana todo, de sexta até segunda-feira, Dreamgirls ficou em sétimo lugar. Uma Noite no Museu liderou as bilheterias, com vendas de US$ 42,2 milhões. Em terceiro lugar ficou Rocky Balboa, de Sylvester Stalone, com US$ 17 milhões. Robert De Niro ocupou a quarta posição com O Bom Pastor. O drama sobre futebol americano We Are Marshall ficou em oitavo lugar, estreando com US$ 8,6 milhões. À Procura da Felicidade, protagonizado por Will Smith, que havia liderado o fim de semana passado, caiu para o segundo lugar, com 23,1 milhões de dólares. A Menina e o Porquinho ficou em quinto, em sua segunda semana de exibição, seguida por Eragon, em sexto lugar.