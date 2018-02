Ícone do cinema de aventura, Harrison Ford completa 70 anos

Percorrer a galáxia a bordo da nave Falcão Milenário, perseguir andróides, viver uma fuga de tirar o fôlego, governar um país e ainda conseguir escapar são e salvo de um templo amaldiçoado: essas são apenas algumas missões no currículo cinematográfico de Harrison Ford, ator de personagens imortais que completa 70 anos nesta sexta-feira, 13.

Ford ("Harry", para os amigos) construiu sua carreira em torno da figura de um herói de carne e osso incapaz de evitar problemas e que, apesar de apanhar até não poder mais de vários inimigos, sempre acabava se safando com seu inconfundível sorriso.

O perfil de sobrevivente combina com a vida pessoal do ator, não menos agitada. Assim como Han Solo na saga Guerra nas Estrelas, Ford é um exímio piloto, mas de helicópteros, e, assim como Indiana Jones, também compartilha o gosto por expedições na selva, mas com uma organização ambientalista, em vez de arqueológica.

Sua experiência aérea o levou a participar de operações de resgate em Wyoming, onde no fim dos anos 1980 encontrou um lar quando buscava um lugar para fugir do "estado tolo", como definiu à National Geographic em referência à Califórnia e à meca do cinema onde chegou em meados dos anos 1960.

Nascido em Chicago, Ford estudou em Wisconsin onde fracassou como universitário, mas viu nascer seu interesse pelo teatro.

A estreia nas artes cênicas aconteceu em 1963 e, pouco depois, o ator se mudou para Hollywood com sua primeira esposa, Mary Marquardt, de quem se divorciou em 1978, após 15 anos de casamento, quando o sucesso bateu à sua porta. Da relação nasceram Benjamin e Willard Ford.

Com uma família para sustentar e um trabalho instável em que não progredia, apesar de ter contratos com os estúdios Columbia e Universal e aparecer em séries como The Virginian (1967) e Gunsmoke (1972), Ford decidiu se tornar carpinteiro, à espera de sua grande oportunidade.

Foi nessa época que, viajando como técnico em uma turnê da banda The Doors, o ator sofreu um acidente de carro que deixou sua inconfundível cicatriz no queixo.

A sorte de Ford mudou em 1972 de forma inesperada. Quando instalava uma escada na casa do ator Glenn Ford, seu caminho cruzou com o de um jovem roteirista e diretor de curtas e documentários chamado George Lucas, que um ano antes tinha realizado seu primeiro filme, THX 1138.

Lucas lhe deu um papel em seu segundo filme, Loucuras de Verão (1973) produzido por Francis Ford Coppola, então já uma celebridade por O Poderoso Chefão.

O próprio Coppola convidou Harrison Ford para atuar em, entre outros, A Conversação (1974), e, mais tarde, para integrar a tripulação do que se tornaria a saga de ficção científica mais popular da história,Guerra nas Estrelas (1977).

A partir daí, Ford se tornou Han Solo, papel que viveria novamente em O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983), até que Lucas, aliado agora a Steven Spielberg, criou um personagem ainda mais carismático, Indiana Jones, a que Ford deu vida pela primeira vez em Os Caçadores da Arca Perdida (1981).

Um ano depois, o ator mergulhou no futuro decadente de Blade Runner, O Caçador de Andróides (1982) de Ridley Scott, como o agente Rick Deckard.

O ator voltaria a encarnar o intrépido professor de arqueologia em Indiana Jones e o Templo da Perdição, em 1984, e obteria sua única indicação ao Oscar por A Testemunha em 1985. Em 1988, Ford trabalhou com Roman Polanski em Busca Frenética e mostrou sua veia cômica em Uma Secretária de Futuro antes de voltar a empunhar o chicote em Indiana Jones e a Última Cruzada (1989).

Nos anos 1990, já astro consagrado, se especializou no gênero "thriller" com títulos como Acima de Qualquer Suspeita, Jogos Patrióticos, O Fugitivo e Força Aérea Um, em que viveu o presidente dos Estados Unidos.

Com a virada do século, Ford começou a atuar menos em Hollywood, mas estrelou o esperado retorno de Indiana Jones, 20 anos após sua última aventura com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008), que foi um sucesso de público, mas não de crítica e, no ano passado, voltou a combater extraterrestres em Cowboys & Aliens, desta vez como um velho caubói bom de tiro.

Seus próximos projetos, agendados para 2013, passam por um drama, um "thriller" e uma ficção científica, além de uma possível quinta aventura de Indiana Jones, papel para o qual sempre estará pronto, como se derramou Spielberg em entrevista à agência Efe no ano passado:"Harrison Ford pode encarnar Indiana Jones até os 90", afirmou o cineasta.

O ator está casado atualmente com a atriz Calista Flockhart (Ally McBeall), sua terceira mulher. O casamento anterior foi com a roteirista Melissa Mathesson, de 1983 a 2001, com quem teve dois filhos: Malcom e Geórgia.