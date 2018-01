<i>Ci-Quing</i> ganha prêmio de melhor filme gay em Berlim O Festival de Cinema de Berlim entregou nesta sexta-feira os prêmios Teddy aos melhores filmes de temática gay exibidos na capital alemã. O Teddy de melhor filme foi para Ci-Quing ("Spider Lilies"), do diretor taiuanês Zero Chou. A produção narra a relação entre uma jovem que mantém encontros ciber-sexuais com um tatuador. O ator espanhol Javier Bardem, presente no Festival de Berlim para promover Invisíveis, um documentário sobre conflitos esquecidos apoiado pela organização Médicos Sem Fronteiras, entregou o Teddy de melhor documentário para A Walk into the Sea: Danny Williams and the Warhol Factory, no qual a diretora americana Esther Robinson segue as pegadas de seu tio, um artista cuja vida e morte seguem infestados de mistérios. Já o diretor argentino Santiago Otheguy, de La León, ganhou o Teddy de melhor estreante. "O filme soube refletir através das imagens (em preto-e-branco) o isolamento na Argentina", argumentou o júri sobre a co-produção franco-argentina-espanhola exibida na seção Panorama, uma janela para o cinema independente e de temática mais pessoal. Por sua vez, Helmut Berge, de 63 anos, que protagonizou vários filmes de Luchino Visconti e foi seu companheiro durante mais de dez anos, recebeu o prêmio por toda sua carreira no cinema.