<i>Cassino Royale</i> tem maior bilheteria da história de 007 O novo filme de James Bond, Cassino Royale, lotou os cinemas na Grã-Bretanha e desponta como a maior bilheteria entre todos os filmes da série do lendário espião. A informação é da Columbia Pictures, que distribui o filme. Cassino Royale, que marca a estréia do ator Daniel Craig na pele do agente secreto, faturou 1,7 milhão de libras esterlinas, cerca de 2,5 milhões de euros, um aumento de 54% em relação à arrecadação da estréia de O Amanhã Nunca Morre, que em 2002 quebrou o recorde de bilheteria da série dos filmes de James Bond.