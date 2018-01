<i>Cassino Royale</i> recebe três prêmios no Empire Film Awards O último filme de James Bond, Cassino Royale, consagrou-se como o grande ganhador no Empire Film Awards de Londres, com três prêmios, incluindo melhor filme e melhor ator para Daniel Craig, no papel do agente 007. O filme de ação e espionagem também obteve o prêmio de melhor atriz revelação, para a mulher Bond, Eva Green. Os ganhadores foram eleitos por cerca de 50 mil leitores da revista especializada em cinema Empire. Nesse sentido, o editor-assistente da publicação, Ian Freer, declarou se sentir muito contente que o filme escolhido tenha sido Casino Royale. Estamos orgulhosos que os verdadeiros aficcionados por cinema tenham celebrado a reinvenção de James Bond com o grande triunfo britânico, acrescentou. Vôo United 93 foi escolhido como melhor filme britânico, enquanto Christopher Nolan foi premiado como melhor diretor por O Grande Truque. A lista completa dos ganhadores: Cassino Royale (melhor filme) Vôo United 93 (melhor filme britânico) Christopher Nolan (melhor diretor, por O Grande Truque) Daniel Craig (melhor ator, por Cassino Royale) Penélope Cruz (melhor atriz, por Volver) Pequena Miss Sunshine (melhor comédia) Os Infiltrados (melhor filme de suspense) O Labirinto do Fauno (melhor filme de ficção científica) Hostel - O albergue (melhor filme de terror) Brandon Routh (melhor ator revelação por Superman - O Retorno) Eva Green (melhor atriz revelação por Cassino Royale) Missão Impossível 3 (melhor cena de ação).