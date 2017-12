<i>Cassino Royale</i> marca a volta às origens de James Bond Termina nesta sexta-feira a expectativa de milhares (milhões?) de bondmaníacos espalhados por todo o País. Estréia o 21.º filme da série oficial de James Bond, Cassino Royale. O herói da mais bem-sucedida franquia da história do cinema está de volta, e de cara nova. Houve uma campanha na internet para reclamar contra Daniel Craig, o novo 007, porque ele seria baixo demais, loiro demais, feio demais. Esqueça todo esse besteirol. Daniel é um ator, um verdadeiro ator (como Sean Connery) e isso faz toda a diferença. Pois, desta vez, o personagem junta temperamento dramático à aventura. É preciso representar. Se é para recomeçar, vamos logo às origens, pensou a produtora Barbara Broccoli, filha do lendário Robert Broccoli, que criou a série com Harry Saltzman. Mais tarde, Broccoli comprou os direitos de Saltzman e, com sua morte, eles foram repassados para os filhos - Barbara e Michael G. Wilson são meios-irmãos. Veio dela a decisão de adaptar o primeiro livro de Ian Fleming sobre seu agente famoso. Cassino Royale já tivera duas versões - uma para TV, nos anos 50, e outra para cinema, uma paródia, nos 60. Cassino Royale propõe a gênese do personagem. "Esta é a primeira missão de James Bond como 007. Ele acaba de receber o duplo zero, que lhe dá licença para matar mas pensa mais com o coração do que com a cabeça e as coisas começam a ir mal", explica o diretor Martin Campbell, que havia feito 007 contra GoldenEye, em 1995. E ele acrescenta - "No fim do filme, 007 se transforma no homem a que estamos acostumados a ver." A Bond Girl de Eva Green A missão é caçar o banqueiro dos terroristas, Le Chiffre interpretado por Mads Mikkelsen, o ator dinamarquês de Meu Irmão Quer se Matar. No processo, 007 participa de um eletrizante jogo de pôquer no Cassino Royale, na República Checa e se envolve com a sedutora Vesper. Eva Green não faz a típica bond girl. Numa suíte de hotel em Nova York, ela confessa que hesitou ao receber o convite, mas aí percebeu que Vesper não segue o figurino tradicional das bond girls, disparando armas de fogo, usando biquíni e sendo sexy. "Ela é a primeira mulher sobre a qual Ian Fleming escreveu e seu impacto sobre a vida de 007 é muito grande." O herói apaixona-se - e nisso vai uma diferença e tanto em relação às outras heroínas da série, às quais se integra a sexy Solange, interpretada por Caterina Murino. Com Vesper, é diferente. "Sua intuição lhe diz que ela representa perigo, mas Bond se apaixona e um homem apaixonado deixa de pensar", explica Daniel Craig, na mesma suíte de hotel. Ele pede uma chance aos fãs. Sabe que não está criando um 007 como os outros. Seu referencial, confessa, foi Connery. "Afinal, ele formatou o personagem e, para falar francamente, também não era o preferido de Fleming, que o achava muito ?working class? para o herói que havia imaginado." Barbara Broccoli, dona da franquia, nunca teve dúvida. A mídia andou dizendo que Clive Owen podia ser 007. "Clive é ótimo, mas para o que eu queria não tinha outra escolha - era Daniel ou Daniel." O ator consultou Steven Spielberg, com quem fez Munique. Como fã, que até quis dirigir para a série, Spielberg lhe deu força. O resultado você confere a partir de amanhã. (O repórter viajou a convite da distribuidora Sony) Cassino Royale (Casino Royale, EUA/2006, 144 min.) - Ação. Direção de Martin Campbell. 14 anos. Em grande circuito. Cotação:Bom