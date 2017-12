<i>Casa de Areia</i> disputa prêmio no Festival de Marrakesh O filme brasileiro Casa de Areia (2005), de Andrucha Waddington, concorrerá ao prêmio Estrela de Ouro do 6.º Festival Internacional de Cinema de Marrakesh, que começa nesta sexta-feira e vai até 9 de dezembro. O filme de Waddington que estreou no Brasil em 2005 foi rodado nos Lençóis Maranhenses e conta a história de três gerações de mulheres que se perdem num labirinto de areia para terminarem se encontrando. O longa é protagonizado por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres (mãe e filha) e tem ainda no elenco Stênio Garcia, Seu Jorge e Enrique Diaz. Além da Estrela de Ouro para o melhor filme, no último dia da competição serão conhecidos os vencedores dos outros três prêmios do Festival de Marrakesh: o do júri e os de melhor ator e melhor atriz. Filmes de Canadá, Marrocos, Romênia, Itália, Dinamarca, Estados Unidos, França, Irã, Tailândia, Malásia, Alemanha, Espanha e Suíça também participam da competição.