<i>Cartola</i>, de Lírio Ferreira, traz a nobreza do lorde do samba Foi um caso de amor. Há dez anos, logo depois de Baile Perfumado, Lírio Ferreira embarcou em outro projeto, desta vez de encomenda. O Instituto Itaú Cultural abriu um programa de desenvolvimento de projetos. A idéia, no começo da retomada, era ajudar produtores e diretores na formatação e desenvolvimento de roteiros e filmes. Não previa, necessariamente, que eles fossem realizados. Em parceria com o roteirista Hilton Lacerda e a produtora Clélia Bessa, da Raccord, Cartola começou a nascer. Era, como já se disse, uma encomenda e, em princípio, pode até parecer surpreendente que, após a vibração da mangue beat de Chico Science no Baile, Lírio tenha se voltado para as densidades e sutilezas de um dos maiores poetas da música popular brasileira. Não há surpresa nenhuma. Cartola era Cartola um lorde, como o define Cacá Diegues, dando seu testemunho no documentário que estréia sexta-feira. Cartola segue-se a Vinicius, de Miguel Faria Jr., que foi um grande sucesso de público - o documentário mais visto da história do cinema brasileiro, com 204 mil espectadores. Cartola estréia em 25 salas - cinco no Rio, quatro em São Paulo e as restantes em Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Lírio e o roteirista Hilton Lacerda, que co-assina a direção, não sabem dizer em que momento se apaixonaram pelo personagem. Talvez o amor já fosse anterior, talvez, ao penetrar nos mistérios daquela vida, tenham feito descobertas essenciais, sobre eles mesmos, mas a verdade é que, como diz Lírio, "ficamos tomados pelo personagem". Perceberam que, por meio de Cartola, era possível fazer algo muito maior. "Uma história do Rio de Janeiro e do Brasil, mostrando a consolidação do samba como autêntica expressão da cultura popular brasileira." Conta a lenda - não, não é lenda, é verdade -, que o grande Villa-Lobos ia à Mangueira só para ouvir os sambas de Cartola. Um dia, disse ao compositor "não estuda, não. Você faz tudo errado, mas fica lindo!". Nem o mais exigente dos críticos ousaria contestar o criador das Bachianas Brasileiras. Cartola, nascido Angenor de Oliveira, podia ser um talento intuitivo, mas também era refinado, o que pode parecer uma contradição, em termos, mas no caso dele virava uma combinação perfeita. Cartola atravessou o século do samba, desde o seu nascimento, como um dos fundadores da Mangueira, em 1928 - foi quem escolheu as cores da escola, verde e rosa -, até sua aceitação no mercado fonográfico dos anos 60 e 70. Sua trajetória inclui muitos afastamentos da Mangueira, motivados por desilusões amorosas, bebedeiras e dívidas. Nos anos 50, chegou a ser dado como morto. Uma equipe que incluía Beth Formaggini fez uma detalhada pesquisa sobre a vida e obra de Cartola. Ao contrário de outros documentários, onde o diretor não sabe o filme que vai realizar, Cartola teve um roteiro detalhado. Mesmo assim, o formato definitivo e as soluções mais criativas na estrutura narrativa de Cartola, o filme, nasceram da montagem. O "buraco negro" dos anos 50, quando Cartola desaparece, fornece uma audácia estética. A tela fica preta e, no Festival do Rio do ano passado na primeira exibição de Cartola, no Cine Odeon, em plena Cinelândia, muitos espectadores chegaram a pensar que fosse um problema de projeção. Lírio, que agora realiza outro documentário sobre música - O Homem Que Engarrafava Nuvens, sobre Humberto Teixeira, parceiro de Luiz Gonzaga -, descobriu que aquela solução instintiva na verdade possuía significados inconscientes. "Naquele momento, o buraco negro não é só na vida e obra de Cartola. O próprio samba estava sendo ofuscado pelo baião, que virava a expressão popular do mercado fonográfico." Documentário e ficção Hilton Lacerda faz outra observação muito interessante. "Quando saímos daquele túnel escuro e voltamos à luz, é em Copacabana, quando uma outra etapa da vida de Cartola e da própria música brasileira vai começar" - a bossa nova, claro. Que Cartola tenha sido redescoberto lavando carros só contribuiu para o mito. Mas Cartola, que teve seus altos e baixos, financeiros e emocionais, nunca foi um marginal. Em 1974, aos 63 anos, o compositor que já vinha criando desde os anos 30 (e até antes), iniciou nova carreira, a de cantor. Foi quando ele gravou seu primeiro disco, Cartola, na gravadora Marcus Pereira, que fazia, na época, um importante trabalho de mapeamento da MPB, provocando a declaração entusiasmada do crítico José Ramos Tinhorão, que escreveu - "De agora em diante, cantor que for gravar samba de Cartola vai ter de ouvi-lo primeiro, para aprender." Dez anos, uma década inteira. Por que Cartola demorou tanto tempo para ser feito? Um pouco pela pesquisa, esclarecem Lírio e Hilton, mas também por causa da complexa questão dos direitos, acrescenta a produtora Clélia Bessa. "No Brasil, ainda somos muito desorganizados nessa questão do arquivo histórico e dos direitos de imagem e de autor. Talvez (ela faz a ressalva), se tivéssemos recorrido a arquivos estrangeiros tivesse sido mais fácil." A questão do direito é complicada. Em geral, esses compositores populares possuem vários detentores de seus direitos e são pessoas pobres, que imaginam que um filme poderá ser a sua chance de enriquecer. Cartola custou em torno de R$ 1 6 milhão e mais de R$ 600 mil, com certeza, foram gastos só na aquisição dos direitos de imagens e músicas. Durante o processo de criação de Cartola, Lírio Ferreira fez uma ficção, Árido Movie. Não parou com Cartola. "Estava tão envolvido com os dois filmes que queria que o meu dia tivesse mais de 24 horas", ele diz. Acrescenta que não lhe interessam as divisões de gêneros nem formatos. Para ele, sob certos aspectos, Cartola é mais ficção que o Baile. Lírio está falando de uma tendência do cinema brasileiro atual, referendada no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, que terminou domingo, em São Paulo e no Rio. Filmes como Serras da Desordem, de Andrea Tonacci, operam nas bordas do documentário e da ficção, sem reconhecer fronteiras. E a tela escura de Cartola repetiu-se em vários outros filmes. Ao longo de sua carreira, Lírio tem compartilhado a direção de seus curtas e longas. Co-dirigiu com Paulo Caldas (Baile Perfumado). Co-dirige Cartola com Hilton, que havia sido co-roteirista no Baile e também co-escreveu os marcos recentes do cinema pernambucano - Árido Movie, do próprio Lírio, e Amarelo Manga e O Baixio das Bestas, de Cláudio Assis. Lírio acha muito rica e estimulante a criação em grupo. Hilton vai além. "Baile Perfumado foi um filme tão importante no desenvolvimento de um cinema pernambucano que eu tenho impressão que, se tivesse dado errado, não teríamos o atual cinema de Pernambuco. Todo mundo que faz cinema lá de alguma forma está, ou esteve, envolvido no processo de Baile Perfumado. O filme era de Lírio e Paulo, mas também era de todos." Os olhos de ambos brilham durante a entrevista realizada no anexo do Espaço Unibanco de Cinema, na segunda-feira à noite, pouco antes da exibição de Cartola para convidados, no outro lado da Rua Augusta. No café do cinema, a TV Globo já montou um set para entrevistar a dupla de diretores. Mas ainda resta uma questão essencial. Cartola criou pérolas como O Sol Nascerá, Divina Dama, Amor Proibido, Preconceito, Acontece, mas é muito provável que, se você sair perguntando qual a composição pela qual ele merece ser reconhecido, a maioria do público não pensa duas vezes e responde logo - As Rosas não Falam. Cartola, o filme, demora para satisfazer o desejo do público de ouvir As Rosas não Falam, mas quando ela vem é em diversas vozes - incluindo, claro, a de Beth Carvalho. Não foi um efeito calculado. Bem - talvez tenha sido, admite Lírio Ferreira. Mas ele assinala que Cartola segue a cronologia e a consagração de As Rosas pertence à fase dos anos 60. Cartola no violão, Dona Zica, a lendária companheira, na cozinha, durante dois anos, no Zicartola, eles haviam, batalhado para levar a nobreza do samba à cidade. Nobreza que Cartola representou como ninguém.