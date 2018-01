<i>Cartas do Saara</i>, a vida de um imigrante na Itália Vittorio De Seta - o nome é um mito do documentarismo italiano. De Seta foi homenageado este ano no Festival de Veneza, ao apresentar seu Cartas do Saara. De Seta tem 83 anos, e no sábado estará numa mesa que discute a atualidade do cinema político. Trouxe com ele o novo filme. Um filme de ficção, mas claramente feito por um documentarista. Nele, De Seta analisa um dos temas mais explosivos - e urgentes - da Europa unificada: a imigração e as diferentes atitudes que os países têm diante dela. Trata-se de um tema preferencial, como é, para nós, a violência urbana, por exemplo. Não por acaso, vários filmes italianos têm tratado do assunto, como o recente Novo Mundo, de Emanuele Crialese, também presente na Mostra. O problema, para os italianos conscientes, é enfrentar um paradoxo. Foram, num passado nem tão distante, um povo de emigrantes. Por isso há italianos em todos os cantos do mundo. Como agora podem repelir os que buscam na Itália a mesma coisa que os italianos de outrora buscavam em outros países? Ou seja, sobreviver, melhorar, progredir, dar um futuro melhor para os filhos? Isso lá é um crime? Para desenvolver essa idéia, De Seta conta a história de um jovem senegalês, que atravessa todas as dificuldades para chegar ao paraíso do Primeiro Mundo. Na Itália, sobrevive com dificuldade. Precisa aprender a falar a língua, a escrevê-la, a se mover em uma cultura que não é a sua de origem. Enfrenta resistências. Encontra também quem o ampare. E esse ponto é fundamental, porque impede o filme de cair no maniqueísmo bem-intencionado. Afinal, nem todo mundo é nacionalista xenófobo Nem todo mundo acha que o imigrante é um inimigo em potencial, ou alguém inferior. Mas existe quem ache tudo isso e, na própria Itália, alguns políticos de direita pregam o ódio racial. O filme apresenta uma narrativa interessante, embora bastante tradicional do ponto de vista da forma. Como disse, não cai no maniqueísmo nem deixa de lado essa que é uma questão fundamental para todo imigrante - o problema que enfrenta em relação à sua identidade própria. Se a aceitação é uma luta que tem de travar contra os outros, o problema da identidade é um combate consigo próprio. E muitas vezes mais árduo. Cartas do Saara (2006, 132 min.) - Cine Bombril. 2. Av. Paulista, 2.073, Conj. Nac., (11) 3285-3696. Quinta-feira, às 16 horas