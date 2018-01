<i>Carros</i> é o grande vencedor de prêmio de animação O filme Carros, filme de John Lasseter produzido e distribuído pelos estúdios Disney e Pixar, conquistou um prêmio que o aproxima ainda mais do Oscar: o 34.º Annie, dedicado ao mundo da animação. A cerimônia de premiação aconteceu na madrugada desta terça-feira, 13, em Glendale, na Califórnia. Na categoria melhor direção, venceram Tim Johnson e Karey Kirkpatrick pela animação Os Sem-Floresta, baseado em uma popular história em quadrinho. Foram honrados também os roteiristas de Por Água Abaixo, co-produzido pela companhia britânica Aardman Features. O prêmio Annie é concedido pela organização International Animated Film Society. Vencedor do Globo de Ouro na recém criada categoria melhor filme de animação, Carros é um dos concorrentes ao Oscar nesta mesma categoria junto com Happy Feet - O Pingüim e A Casa Monstro. O filme de Lasseter, centrado nas aventuras de um carro de corridas que se perde no meio dos Estados Unidos, também pode vencer o Oscar de melhor canção por Our town, de Randy Newman. Carros tem vozes de Owen Wilson, Paul Newman, Michael Keaton, Tony Shalhoub e Bonnie Hunt.