<i>Cão sem Sono</i> leva o prêmio de melhor filme do 11º Cine PE Cão sem Sono recebeu na noite deste domingo, 29, o prêmio de melhor filme do 11º Cine PE - Festival do Audiovisual, encerrado na capital pernambucana. O filme de Beto Brant e Renato Ciasca recebeu também a Calunga de melhor atriz (Tainá Muller) e o prêmio da crítica, mas a Calunga de direção e o maior número de prêmios, incluindo melhor ator (Sidney Santiago) e melhor ator coadjuvante (Flávio Bauraqui), foram para Os Doze Trabalhos, de Ricardo Elias, o único concorrente que não era inédito da programação, já tendo estreado em São Paulo, no Rio e em várias outras praças, menos no Nordeste, o que o habilitava a concorrer no Recife.