<i>Borat</i> surpreende e lidera bilheteria nos EUA O repórter Borat, personagem do comediante inglês Sacha Baron Cohen, seduziu o público norte-americano com o filme Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Os Ensinamentos Culturais da América para o Benefício da Nação Gloriosa do Casaquistão, em tradução livre do inglês), isso tudo em gramática canhestra, que surpreendeu e liderou a bilheteria nos EUA neste último fim de semana. No filme, Borat, que apresenta o programa Da Ali G Show, é enviado aos Estados Unidos para uma série de reportagens sobre o modo de vida do país. O longa, que tem participação da atriz Pamela Anderson e é dirigido por Larry Charles, arrecadou US$ 26,4 milhões em seu fim de semana de estréia. "Os planetas se alinharam, as luas se alinharam, as estrelas se alinharam, e tudo isso junto tornou as coisas perfeitas para nós", declarou Bruce Snyder, da 20th Century Fox. Esperava-se que o campeão da bilheteria fosse o filme Meu Papai é Noel 3, da Disney, com Tim Allen. A produção, que arrecadou US$ 20 milhões, ficou em segundo lugar na lista dos dez filmes mais assistidos, seguida pela comédia da Paramount-DreamWorks Por Água Abaixo, com US$ 19,1 milhões. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan é mais um exemplo de filme que fez sucesso primeiro na web e foi bem-sucedido nas telonas. Serpentes a Bordo, com Samuel Jackson, exibido primeiramente na internet, também liderou a bilheteria norte-americana em sua estréia, em agosto. Borat foi exibido em apenas 837 salas de cinema, uma quantidade ínfima (quatro vezes menor) se comparada ao número de salas em que foram exibidos os filmes Meu Papai é Noel 3 e Por Água Abaixo. A Fox planeja exibir Borat, a partir de sexta-feira, em aproximadamente 2.500 salas. Em quarto lugar da lista dos dez mais vistos ficou Jogos Mortais 3, o líder da semana passada. O longa arrecadou US$ 15,5 milhões e, somando o valor obtido nos dez dias que está em cartaz, US$ 60,1 milhões. O quinto lugar ficou com Os Infiltrados, de Martin Scorsese, que obteve US$ 8 milhões. Com elenco de peso (Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson), o filme estourou nos cinemas em sua estréia e em breve chega ao Brasil. Confira os dez filmes mais vistos no fim de semana, nos EUA: 1. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 2. Meu Papai é Noel 3 3. Por Água Abaixo 4. Jogos Mortais 3 5. Os Infiltrados 6. O Grande Truque 7. A Conquista da Honra 8. Man of the Year 9. O Bicho Vai Pegar 10. The Queen