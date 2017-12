<i>Borat</i> lidera novamente bilheteria nos EUA Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Os Ensinamentos Culturais da América para o Benefício da Nação Gloriosa do Casaquistão, em tradução livre do inglês), surpreendeu novamente e liderou a bilheteria americana pelo segundo fim de semana consecutivo. O filme, estrelado pelo comediante inglês Sacha Baron Cohen, arrecadou RS$ 29 milhões e, nos dez dias que esteve em cartaz, um total de US$ 67, 8 milhões. No filme, Borat, que apresenta o programa Da Ali G Show, é enviado aos Estados Unidos para uma série de reportagens sobre o modo de vida do país. O longa, que tem participação da atriz Pamela Anderson e é dirigido por Larry Charles, arrecadou US$ 26,4 milhões em seu fim de semana de estréia. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan é mais um exemplo de filme que fez sucesso primeiro na web e foi bem-sucedido nas telonas. Serpentes a Bordo, com Samuel Jackson, exibido primeiramente na internet, também liderou a bilheteria norte-americana em sua estréia, em agosto. Borat foi exibido em apenas 837 salas de cinema nos EUA em sua estréia, mas a produtora do filme, a Fox, aumentou significativamente o número de salas devido a seu enorme sucesso. Borat deixou para trás (novamente) Meu Papai é Noel 3, da Disney, com Tim Allen. O longa arrecadou US$ 16,9 milhões. Em terceiro lugar na lista dos dez filmes mais vistos nos EUA ficou a animação de aventura Por Água Abaixo, da Dreamworks. Com vozes de Hugh Jackman (Roddy), Ian McKellen (Toad), Andy Serkis (Spike) e Kate Winslet (Rita), o filme obteve US$ 16,7 milhões. Em quarto, com 14,1 milhões, ficou Mais Estranho que a Ficção, longa com Will Ferrell, Queen Latifah e Dustin Hoffman. A quinta posição ficou com Jogos Mortais 3 , que arrecadou US$ 6,6 milhões. Estudantes processam Fox Dois estudantes da Universidade de Carolina do Sul acusam a produtora do filme, a Fox, de fraude. Segundo a ação apresentada no último dia 10, os dois estavam embriagados quando autorizaram que fossem filmados e aceitaram participar somente porque a produtora do longa disse que ele seria exibido somente na Europa. Em Borat, os estudantes aparecem visivelmente sob o efeito do álcool fazendo vários comentários sexistas e racistas ao protagonista Borat, enquanto tentam consolá-lo de sua decepção amorosa. O nome dos estudantes não foi citado na comédia, e eles também não divulgaram sua identidade à Justiça, para evitar uma humilhação ainda maior. Ainda que o advogado dos dois assegure que os meninos fizeram a denúncia alegando fraude, os estúdios Fox afirmam desconhecer a existência da ação. Rússia proíbe exibição de Borat O Ministério da Cultura da Rússia recusou licença para a exibição de Borat, que recebeu críticas por ridicularizar o Cazaquistão, país vizinho e aliado da Rússia. Um funcionário do governo russo disse à rede BBC que o filme não terá distribuição em cinemas do país. Segundo o oficial, o filme pode humilhar grupos étnicos e religiosos. Ele não quis dar mais detalhes, mas acrescentou que os distribuidores têm o direito de apelar contra a decisão. Confira os dez filmes mais vistos no fim de semana, nos EUA: 1. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 2. Meu Papai é Noel 3 3. Por Água Abaixo 4. Mais Estranho que a Ficção 5. Jogos Mortais 3 6. Babel 7. Os Infiltrados 8. The Return 9. O Grande Truque 10. Um Bom Ano