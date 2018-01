<i>Borat</i> é indicado para prêmio do Sindicato dos Roteiristas Borat, filme que traz um repórter destrambelhado da TV do Cazaquistão, ganhou um impulso maior para o Oscar na quinta-feira ao ser indicado para os prêmios do Sindicato dos Roteiristas dos EUA (Writers Guild of America Awards, ou WGA), ao lado de quatro outras comédias. O protagonista de Borat, Sacha Baron Cohen, e três colaboradores vão disputar o prêmio de melhor roteiro com os roteiristas de duas outras comédias, O Diabo Veste Prada e Obrigado por Fumar, além de dois dramas, Pecados Íntimos e Os Infiltrados. Na categoria de melhor roteiro original, Pequena Miss Sunshine vai competir com outra comédia, Mais Estranho que a Ficção, e três dramas: a saga internacional Babel, o retrato da família real britânica A Rainha e o thriller sobre 11 de Setembro Vôo United 93. A lista de indicações foi divulgada menos de 15 dias antes do anúncio dos indicados ao Oscar, os prêmios mais importantes de Hollywood. Os prêmios do Sindicato de Roteiristas são vistos como indicativo chave das chances que um filme terá no Oscar, especialmente nas categorias de roteiro. Sucesso Para o filme de Cohen, cujo título completo é Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, a indicação do WGA confere legitimidade maior a um trabalho saudado por muitos como avanço inesperado no gênero satírico "mockumentary" (falso documentário satírico) popularizado por filmes como This Is Spinal Tap. Fazendo a crônica das proezas do personagem-título em sua travessia rodoviária pelos EUA, Borat é movido pelos encontros em sua maioria improvisados de Cohen com pessoas comuns que entraram para o filme sem saberem que era sátira. O filme já conquistou indicações ao Globo de Ouro nas categorias melhor comédia e melhor ator numa comédia. Os Writers Guild Awards serão entregues em 11 de fevereiro, em cerimônias simultâneas em Nova York e Los Angeles. O Oscar, cujas indicações serão anunciadas em 23 deste mês, será entregue em 25 de fevereiro.