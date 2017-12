<i>Betty, a Feia</i> vai disputar Globo de Ouro de televisão A 64.ª edição do prêmio Globo de Ouro, que elege os melhores do cinema e da televisão, divulgou hoje sua lista de indicados. Entre as séries dramáticas, a disputa deve se concentrar entre 24 Horas e Lost, que venceu na edição passada. Grey?s Anatomy entra novamente na disputa que tem ainda Big Love e Heroes. Mas, a surpresa maior ficou por conta da entrada de Ugly Betty entre os indicados na categoria de melhor série de comédia ou musical. Ugly Betty é a versão em inglês da telenovela colombiana de 1999 Betty, la Fea, que no Brasil foi exibida pelo SBT e pela Rede TV, como Betty, a Feia. Ugly Betty vai competir na categoria de melhor série de comédia com Desperate Housewives, Entourage, The Office e Weeds. A protagonista da novela, América Ferrera, também vai disputar o prêmio de melhor atriz com Marcia Cross e Felicity Huffman de Desperate Housewives, Julia Louis-Dreyfus de The New Adventures of Old Christine e Mary-Louise Parker de Weeds. O Globo de Ouro é um prêmio concedido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, um grupo de cerca de 90 pessoas que escrevem sobre a indústria do cinema e da televisão para jornais e revistas internacionais. Alguns críticos questionam sua validade, argumentando que entre seus membros há jornalistas freelancer que trabalham para publicações esporádicas. Sem dúvida, o Globo de Ouro é considerado o segundo prêmio mais importante de Hollywood, depois do Oscar, e costuma servir de prognóstico do que ocorrerá na cerimônia da Academia. Contempla 13 categorias de cinema e 11 de televisão, além de outorgar o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra. Confira os indicados da TV Série dramática de televisão: 24 (Fox) Big Love (HBO) Grey?s Anatomy (ABC) Heroes (NBC) Lost (ABC) Atriz em série dramática de TV: Patricia Arquette - Medium Edie Falco - The Sopranos Evangeline Lilly - Lost Ellen Pompeo - Grey´s Anatomy Kyra Sedgwick - The Closer Ator em série dramática de TV: Patrick Dempsey - Grey?s Anatomy Michael C. Hall - Dexter Hugh Laurie - House Bill Paxton - Big Love Kiefer Sutherland - 24 Série de comédia ou musical: Desperate Housewives (ABC) - Touchstone Television Entourage (HBO)- Leverage e Closest to the Hole Prods. i.a.w. HBO Entertainment The Office (NBC) - Deedle Dee Prods. com Reveille i.a.w. NBC Universal Television Studio Ugly Betty (ABC) - Touchstone Television Weeds (SHOWTIME) - Showtime i.a.w. Lionsgate Television e Tilted Prods., Inc. Atriz em série de comédia ou musical: Marcia Cross - Desperate Housewives America Ferrera - Ugly Betty Felicity Huffman - Desperate Housewives Julia Louis-Dreyfus - The New Adventures Of Old Christine Mary-Louise Parker - Weeds Ator em série de comédia ou musical: Alec Baldwin - 30 Rock Zach Braff - Scrubs Steve Carrell - The Office Jason Lee - My Name Is Earl Tony Shalhoub - Monk Melhor minissérie ou filme para TV: Bleak House (PBS) - BBC and WGBH Boston Prod. i.a.w. Deep Indigo Broken Trail (AMC) - Butchers Run Films e Once Upon a Time Films i.a.w. Sony Pictures Television Elizabeth I (HBO) - Company Pictures e Channel 4 i.a.w. HBO Films Mrs. Harris (HBO) - Killer Films, Number 9 Films e John Wells Prod. i.a.w. HBO Films Prime Suspect: The Final Act (PBS) - Granada and WGBH-Boston Prod. Atriz em minissérie ou filme para TV: Gillian Anderson - Bleak House Annette Bening - Mrs. Harris Helen Mirren - Elizabeth I Helen Mirren - Prime Suspect: The Final Act Sophie Okonedo - Tsunami, The Aftermath Melhor ator em minissérie ou filme para TV: André Braugher - Thief Robert Duvall - Broken Trail Michael Ealy - Sleeper Cell: American Terror Chiwetel Ejiofor - Tsunami, The Aftermath Ben Kingsley - Mrs. Harris Bill Nighy - Gideon?s Daughter Matthew Perry - The Ron Clark Story Atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Emily Blunt - Gideon?s Daughter Toni Collette - Tsunami, The Aftermath Katherine Heigl - Grey?s Anatomy Sarah Paulson - Studio 60 On The Sunset Strip Elizabeth Perkins - Weeds Ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Thomas Haden Church - Broken Trail Jeremy Irons - Elizabeth I Justin Kirk - Weeds Masi Oka - Heroes Jeremy Piven - Entourage