<i>Babel</i> é o grande vencedor do Festival de Palm Springs O filme Babel, do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, foi o grande vencedor do Festival Internacional de Cinema de Palm Springs. Os atores Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza e Rinko Kikuchi receberam o prêmio de melhor elenco e González Iñárritu se consagrou como o melhor diretor. Pitt, de 43 anos, revelou à Associated Press que gosta muito do tema do longa, que fala da "incapacidade (que as pessoas têm) para, algumas vezes, compreender a posição do outro". O diretor mexicano é o favorito do 64.º Globo de Ouro, assim como Adriana, Kikuchi e Pitt. O prêmio cinematográfico americano considerado uma prévia do Oscar, vai revelar os vencedores no próximo dia 15. No Palm Springs, Cate Blanchett recebeu um prêmio por sua carreira como atriz e ao subir ao palco para receber o troféu pediu desculpa por haver participado de tantos filmes em 2006, como Notas sobre um Escândalo e The Good German, além de Babel. Outro filme premiado no festival foi Pecados Íntimos, protagonizado por Kate Winslet. A atriz recebeu o prêmio Desert Palm por seu trabalho na produção e o diretor Todd Field o prêmio Sonny Bono Visionary. Bono, produtor, ator e cantor, falecido em 1998, fundou o festival. A atriz Jessica Biel recebeu o prêmio Rising Star por sua carreira em ascensão, assim como o ator Adam Beach, que interpreta um soldado americano de origem indígena no filme A Conquista da Honra. O longa Pequena Miss Sunshine recebey o Chairman´s Vanguard e a atriz de Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, Jennifer Hudson, foi reconhecida por sua atuação no longa estrelado por Jamie Foxx, Eddie Murphy e Beyonce Knowles.