Ian McKellen será guia por lugares onde 'Ricardo III' foi filmado

O ator britânico Ian McKellen será guia de turismo em Londres, mostrando aos visitantes as locações onde há 20 anos foi gravada a adaptação do drama de Shakespeare Ricardo III (Richard Loncraine/ 1995).

De acordo com o Instituto Britânico de Cinema (BFI), McKellen, de 76 anos, será o rosto do festival Shakespeare on Film, um ciclo que exibirá mais de 70 produções baseadas em obras do escritor inglês, a partir de 31 de março.

"Sempre pensei que seria divertido dar uma volta de ônibus ao redor de Londres por lugares nos quais podemos ver os cenários do filme. Quero liderar esse tour", disse McKellen na apresentação do evento.

O diretor do BFI, Robin Baker, informou que ainda não está fechado quantos passeios McKellen fará, nem qual o valor dos ingressos.

"Acho que será o evento mais procurado que já fizemos. Os que tiverem muita, muita sorte poderão estar lá", disse Baker.

A maior parte dos filmes do festival será exibida entre abril e maio, quando a morte do maior dramaturgo de todos os tempos completará 400 anos (23 de abril), na filmoteca de Londres e em cinemas de todo o mundo, incluindo salas de Cuba, Iraque, Rússia e Estados Unidos.

Além de adaptações modernas, o ciclo irá projetar o primeiro filme baseado em uma obra de Shakespeare que se tem conhecimento, King John, feito em 1899.