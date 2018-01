Ian McKellen se diz solidário com minorias no Oscar

O ator britânico Ian McKellen, intérprete de Gandalf na trilogia O Senhor dos Anéis, expressou "solidariedade" para com aqueles que têm criticado a falta de diversidade no Oscar e na indústria cinematográfica em geral.

"A maneira como os atores negros se sentem subrepresentados no cinema, é o que as mulheres sentiram por muito tempo e é o que os homossexuais como eu ainda sentem", declarou o ator de 76 anos, cofundador da Stonewall, um grupo militante pelos direitos dos gays e outras minorias sexuais.

A Academia está no centro de uma polêmica e vem sendo pressionada a agir desde que revelou pelo segundo ano consecutivo uma seleção de 20 atores exclusivamente brancos como indicados ao Oscar.

Muitas personalidades do cinema decidiram boicotar a cerimônia de premiação, que ocorre em 28 de fevereiro, incluindo o diretor Spike Lee e os atores Will Smith e sua esposa Jada Pinkett-Smith.

"É preciso viver em Hollywood, onde o Oscar significa muito mais para as pessoas do que em qualquer outro lugar, para compreender a emoção suscitada", ressaltou Ian McKellen à margem de um evento sobre Shakespeare em Londres. "O Oscar está no centro dessas reivindicações que são legítimas e que estou envolvido", acrescentou.