Ian McKellen retrata Sherlock Holmes idoso em 'Mr. Holmes'

Sherlock Holmes chega aos cinemas britânicos esta semana, mas não como muitos imaginariam o lendário detetive.

O ator Ian McKellen, de O Senhor dos Anéis e X-Men, o retrata como um apicultor idoso, que, aos 93 anos, está há muito tempo aposentado da resolução de casos misteriosos.

Vivendo em uma isolada casa de fazenda em Sussex, com sua governanta, a senhora Munro (Laura Linney), e o filho dela, Roger (Milo Parker), ele é incapaz de deixar seu passado de lado enquanto tenta resolver o caso que o levou à aposentadoria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

McKellen, de 76 anos, disse que o público iria desfrutar de seu Holmes mais do que muitos outros nos últimos anos, incluindo versões mais jovens, que tiveram como intérprete Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr, na televisão e no cinema.

"Este Holmes ... tem 93 anos quando nós primeiro o conhecemos, no final de uma longa vida, na aposentadoria, e ele está tentando resolver o seu último mistério, que ele não solucionou completamente quando estava no auge”, disse ele, na pré-estreia do filme, na quarta-feira.