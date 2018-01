<i>Amarelo Manga</i> representa o Brasil em festival de Nairóbi Começa em Nairóbi o primeiro Festival de Cinema Espanhol e Latino-americano, com filmes do Brasil, Chile, México, Venezuela e Espanha. Amarelo Manga, de Claudio Assis, será um dos filmes exibidos na mostra, ao lado de produções como Mar Adentro, do espanhol Alejandro Amenábar, que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2006. "O objetivo é mostrar o cinema novo e moderno de cada país", disse à agência Efe o embaixador espanhol no Quênia, Nicolás Martín Cinto. "Em um país onde o governo dedica pouco tempo à cultura e ao cinema, espero que o festival sirva como ponte para aproximar culturas, já que América Latina e África conhecem pouco uma da outra", disse o cineasta mexicano Gustavo Loza. O longa, que se passa no Recife, tem no elenco os atores Matheus Nachtergaele, Jonas Bloch, Dira Paes, Chico Diaz e Leona Cavalli.