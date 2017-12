<i>Alatriste</i> lidera indicações aos Prêmios Goya O filme Alatriste, do espanhol Agustín Díaz Yanes, deixou para trás Volver, de Pedro Almodóvar, e lidera as indicações aos Prêmios Goya, o principal prêmio do cinema espanhol. Alatriste recebeu 15 indicações, seguido por Volver, com 14, e O Labirinto do Fauno, do mexicano Guillermo Del Toro, que concorre em 13 categorias. O boliviano American Visa, de Juan Carlos Valdivia, o chileno En La Cama, de Matías Bize, o argentino Las Manos, de Alejandro Doria, e o colombiano Soñar No Cuesta Nada, de Rodrigo Triana disputam na categoria melhor filme estrangeiro. Alatriste, uma das mais caras produções espanholas, é baseada nas andanças de um personagem criado pelo escritor espanhol Arturo Pérez Reverte em cinco de seus livros. O longa, que conta a história do espadachim Diego Alatrist, tem no elenco Viggo Mortensen, Elena Anaya e Carlos e Pilar Bardem. O premiado Volver, que concorre ao Globo de Ouro - prêmio do cinema americano que é considerado uma prévia do Oscar - na categoria melhor filme estrangeiro, é estrelado por Penelope Cruz e Carmen Maura. O filme conta a história de uma mulher determinada de La Mancha que há anos guarda um segredo sobre o pai de sua filha adolescente, que é revelado quando sua mãe morta reaparece como fantasma. Em O Labirinto do Fauno, o diretor mexicano faz fábula sobre a Guerra Civil na Espanha que mistura monstros, fadas e bichos esquisitos e exalta a desobediência civil contra o fascismo. Os Prêmios Goya serão entregues no fim de janeiro pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha (AACCE), que anunciou nesta segunda-feira os indicados.