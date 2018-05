Iafa e os filmes das multidões

SÃO PAULO - O acaso fez com que, nos idos da década de 80, essa carioca de origem judaica entrasse na sala de aula errada. Matriculada nas aulas de computação gráfica, foi parar no curso de produção de vídeo, e o professor de então, Luiz Carlos Lacerda, se tornou padrinho e parceiro de profissão . Ela poderia não ter sido produtora de cinema. Mas Iafa Britz, 39 anos, é.

Com O Homem que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira, venceu os prêmios de Melhor Documentário e Trilha Sonora do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, da Academia Brasileira de Cinema, entregue na quarta-feira, 31. Com Nosso Lar, dirigido por Wagner de Assis, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas brasileiras. Hoje, tem três projetos em andamento: a finalização da comédia em forma de paródia Totalmente Inocentes, do estreante Rodrigo Bittencourt; a produção de um documentário sobre a vida de Cássia Eller; e a concepção, ao lado de Bruno Wainer, de uma ficção sobre Irmã Dulce, beatificada em 22 de maio, em Salvador.

Pelo menos 18 anos se passaram desde que decidiu trocar a área de informática do banco Pactual pela árdua tarefa de produzir cinema no Brasil.

"Foi por acaso. Para mim, cinema nem era profissão. Era uma coisa que alguém fazia, mas não sabia quem."

Então foi atrás dessas tais pessoas. Começou como assistente de produção da documentarista Tetê Moraes, indicada pelo professor Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. Rapidamente conheceu os organizadores do antigo festival Rio Cine, do qual seria uma das diretoras em poucos anos. Nesse meio tempo, abriu a Total Filmes (hoje Total Entertainment) com Valquíria Barbosa, Vilma Lustosa e Marcos Didonet. Na Total, produziu sucessos de público do cinema brasileiro, como os dois Se eu Fosse Você e Avassaladoras .

A parceria foi desfeita há cerca de dois anos, por causa de "movimentos de vida, desafios nossos, coisas naturais da vida". Iafa então abriu a produtora Migdal Filmes para lançar Nosso Lar – e mergulhar em mais um sucesso anunciado de bilheteria e na onda dos filmes espíritas de grande apelo e penetração. Baseado no livro de Chico Xavier, Nosso Lar reproduz a experiência do médico André Luiz, que morre e vai para a região sombria do Umbral, de onde será resgatado por espíritos.

É a mesma "confiança" em uma história quanto àquela psicografada por Chico Xavier que move o projeto sobre Irmã Dulce. E, claro, o interesse de Iafa pela espiritualidade. A partir de leitura de livros e visitas a Salvador para conversar com Maria Rita, sobrinha da religiosa baiana, Bruno Wainer e Iafa viram ali que "possivelmente tinha uma história muito importante pra ser contada sobre ela". O projeto, segundo ela, ainda está numa fase embrionária. Não foi definido, por exemplo, quem dirigirá o longa.