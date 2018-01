<i>Adeus, América</i> ganha sessão extra no CineSesc O filme Adeus, América, do brasileiro Sérgio Oksman, terá nesta quarta-feira, 28, uma sessão extra no festival É Tudo Verdade: será às 23 horas, no CineSesc (Rua Augusta, 2.075, tel. 3082-0213). Previsto inicialmente como um documentário sobre a Pacifica Rádio, emissora americana bancada pelos próprios ouvintes - o que lhe tem permitido manter uma rara independência, o filme transformou-se em um retrato sobre Al Lewis, o Vovô da série Os Monstros, ativista político que, nas últimas décadas, usou seu espaço na rádio para criticar todos os governos que usaram a Casa Branca para projetos guerreiros, corporativos e/ou autoritários