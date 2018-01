<i>A Rainha</i>, <i>Labirinto do Fauno</i> e Whitaker levam o Bafta Os filmes A Rainha, O Último Rei da Escócia e O Labirinto do Fauno foram os grandes vencedores na cerimônia de entrega do Bafta - considerado o Oscar britânico - neste domingo em Londres. A Rainha levou o Bafta na categoria melhor filme, e sua estrela, a atriz Helen Mirren, levou a estatueta de melhor atriz por sua interpretação da monarca Elizabeth II. Por sua vez, O Último Rei da Escócia levou o prêmio em três indicações - incluindo melhor ator, para Forest Whitaker, melhor filme britânico e melhor roteiro adaptado. O Labirinto do Fauno, do diretor Guillermo del Toro, também ficou com três Baftas. Os prêmios foram nas categorias melhor filme em língua estrangeira, figurino e maquiagem. Cassino Royale Paul Greengrass foi considerado melhor diretor pelo seu trabalho em Vôo United 93, um filme que retrata o drama em um dos aviões seqüestrados no 11 de Setembro. Cassino Royale, o último filme com o espião 007, acabou recebendo apenas um prêmio - o de melhor som - apesar de ter recebido indicações em nove categorias. No entanto, a Bond Girl do filme, Eva Green, recebeu o prêmio de revelação do ano. O Bafta, prêmio anual concedido todos os anos pela academia britânica de cinema, é tido como uma das principais prévias da cerimônia do Oscar, que acontece no próximo dia 25.