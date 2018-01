<i>A Grande Família</i> bate marca de 2 milhões de espectadores A Grande Família - O Filme, de Maurício Farias, ultrapassou na terça-feira, 27, a marca de dois milhões de espectadores e já arrecadou um total de R$ 15,350 milhões. A comédia inspirada na série homônima da Rede Globo estreou no dia 26 de janeiro com 246 cópias e ainda está em cartaz em 161 salas em todo o país. No longa, estrelado por Marco Nanini, Marieta Severo, Pedro Cardoso e Andréa Beltrão, Lineu (Nanini), depois de fazer um exame, tem certeza de que irá morrer e desde então começa tomar atitudes que surpreendem a todos, especialmente a mulher, Nenê (Marieta). A Grande Família é o segundo longa mais visto no País este ano, atrás de Uma Noite no Museu, comédia com Adam Sandler.