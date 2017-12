<i>A Casa de Alice</i> concorre em festival independente argentino O 9.º Festival Internacional de Cinema Independiente de Buenos Aires (Bafici) começa nesta terça-feira, 3, tendo como novidade a criação de um espaço para promover o intercâmbio cultural entre a indústria argentina e os festivais do exterior. O Brasil não ficou de fora e é representado por A Casa de Alice, longa de Chico Teixeira. O Bafici, que acontece até 15 de abril, exibirá mais de 400 filmes, entre curtas e longas tanto nacionais como estrangeiros. O filme Bamako, do mauritano Abderrahmane Sissako, abrirá a seção internacional, enquanto a Argentina apresentará o filme El Otro, de Ariel Rotter, que ganhou dois prêmios no Festival de Berlim. Tendo como foco a periferia sob a perspectiva de uma dona-de-casa de classe média, A Casa de Alice, tem feito carreira de sucesso no exterior. Ainda inédito no Brasil, o filme de Chico Teixeira foi exibido pela primeira vez no último Festival de Cinema de Berlim, na seção Panorama, realizado em janeiro.