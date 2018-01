<i>300</i>, com Santoro, lidera novamente bilheteria americana Os bravos soldados espartanos de 300, filme baseado na graphic novel de Frank Miller, tiveram uma vitória unilateral nas bilheterias americanas pelo segundo fim de semana consecutivo, derrotando facilmente os desafios apresentados por filmes com Sandra Bullock e Chris Rock. De acordo com estimativas dos estúdios divulgadas no domingo, 18, o épico de guerra da Warner Bros. que é dirigido por Zach Snyder e tem no elenco o ator brasileiro Rodrigo Santoro vendeu US$ 31,2 milhões em ingressos entre sexta e domingo, elevando sua arrecadação em dez dias para US$ 127,4 milhões. 300 também liderou as bilheterias mundiais, tendo obtido US$ 15,6 milhões em 13 países, a maioria deles situados na Ásia. No próximo fim de semana o filme estréia em mercados como Reino Unido, França, Espanha e México. O longa, que custou US$ 65 milhões, traz o ator escocês Gerard Butler como o rei dos espartanos que conduz 300 de seus homens a uma morte gloriosa na batalha de Termópilas, contra os persas. Santoro representa o rei persa, Xerxes. Sandra Bullock teve a melhor abertura de sua carreira com o thriller psicológico Premonition, que estreou na terceira posição com US$ 18 milhões, superando as expectativas. A atriz representa uma mulher cujo marido repetidas vezes morre e então reaparece misteriosamente. Dois terços do público foi composto por mulheres, e 61% dos espectadores tinham 25 anos ou mais. O segundo colocado nas bilheterias mundiais foi Motoqueiros Selvagens (Wild Hogs), com US$ 18 milhões vendidos em seu terceiro fim de semana. O filme da Disney estrelado por John Travolta e Tim Allen já acumula US$ 104 milhões. A quarta posição foi do lançamento de terror Dead Silence, cuja ação gira em torno do boneco de um ventríloquo homicida.