<i>300</i>, com Santoro, bate recorde de bilheteria nos EUA O épico sangrento 300 massacrou os adversários na bilheteria do fim de semana na América do Norte, marcando um novo recorde para um lançamento em março ao vender o equivalente a cerca de US$ 70 milhões em ingressos, informou neste domingo a distribuidora Warner Bros. A história traz o ator escocês Gerard Butler como Leônidas, rei de Esparta, que lidera 300 de seus guerreiros à morte gloriosa em uma batalha contra o forte exército persa do rei Xerxes, interpretado por Rodrigo Santoro. A conquista do filme superou a de Era do Gelo 2, também lançado em um mês de março e que arrecadou US$ 68 milhões. 300 tem classificação "R", que desaconselha espectadores menores de 17 anos sem a companhia de um adulto. De fato, a estréia de 300 ficou em terceiro lugar entre os filmes classificados como "R", atrás de Matrix Reloaded (US$ 91 milhões) e Paixão de Cristo (US$ 83 milhões). O filme foi dirigido por Zack Snyder.