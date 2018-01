Hugh Jackman voltará aos palcos da Broadway em 2013

NOVA YORK - Após um bem-sucedido 2011, o ator australiano Hugh Jackman voltará em 2013 a Broadway para interpretar em um novo musical o mágico Harry Houdini (1874-1926),

As informações foram confirmadas nesta quarta-feira, 6, pelos produtores.

Houdini, baseado na vida do lendário ilusionista de origem húngara e que estreará na temporada 2013-2014, será dirigido por Jack O'Brien, vencedor de três prêmios Tony, e escrito por Aaron Sorkin, roteirista do filme A Rede Social.

A música e a letra do espetáculo ficarão a cargo do célebre compositor Stephen Schwartz, especialista em musicais e que tem em suas estantes três Oscar, quatro Grammys, seis Emmys e um Globo de Ouro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sempre me senti profundamente fascinado pela vida de Harry Houdini desde que era jovem, e de muitas maneiras estive me preparando para este papel toda minha vida", afirmou em comunicado Jackman, de 43 anos.

O australiano conquistou público e crítica no ano passado com seu espetáculo Hugh Jackman: Back on Broadway no teatro Broadhurst de Nova York, onde o protagonista da saga X-Men conseguiu casa cheia durante seis semanas consecutivas.

"Mais que uma biografia, Houdini conta a história de uma épica batalha entre o maior ilusionista do mundo e um trio de mulheres que convenceram milhões de pessoas que eram capazes de comunicar-se com os mortos", comentou Sorkin.

Harry Houdini assombrou o mundo no início do século 20 com suas incríveis fugas de várias situações de risco, mas também se destacou por seu empenho em desmascarar pessoas que alegavam possuir poderes sobrenaturais, o que provocou algumas inimizades.