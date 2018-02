Hugh Jackman vai a jogo do Liverpool no Uruguai

Conhecido por protagonizar o filme X-Men Origens: Wolverine , Jackman surpreendeu os torcedores ao aparecer em um camarote do estádio Gran Parque Central, do Nacional, apenas três horas depois de ter chegado ao país.

O presidente do clube, Ricardo Alarcón, deu ao ator duas carteiras de sócio do clube, uma em seu nome e outra no nome de Wolverine, além de uma camisa usada na partida, que terminou empatada em 0 a 0.

O australiano, eleito em 2009 o homem mais sexy do mundo pela revista People, está no Uruguai para gravar um comercial de uma famosa marca de chá, disseram à Agência Efe fontes da empresa que produz a campanha.

As mesmas fontes preferiram não dar mais detalhes sobre a gravação por exigências do contrato, mas a imprensa uruguaia divulgou que o comercial será no formato de musical e contará com cerca de 400 figurantes.

Jackman, ganhador de um prêmio Tony pelo musical da Broadway The boy from Oz, mostrou seus dotes como dançarino e cantor em 2009, quando abriu a cerimônia de entrega do Oscar com um musical.