Hugh Jackman: 'Seria demais voltar aos meus 18 com tudo que sei'

Hugh Jackman inveja a viagem ao passado que Wolverine faz no novo X-Men dos cinemas. “No filme, uma mutante me manda ao passado. Ficaria encantado se pudesse fazer isso e voltar aos meus 18 anos com tudo que sei agora”, disse o autor em uma entrevista à EFE, em Londres.

A versatilidade que permite Hugh Jackman brilhar tanto em musicais da Broadway como na pele de Wolverine nos cinemas faz o ator, que ainda não venceu nenhum Oscar, ter que recusar diversos papéis que lhe são oferecidos. Esta é a sétima vez que atua como o mutante principal.

O prequel X-Men: First Class, de 2011, dirigida por Matthew Vaughn, também se ambientou no passado, e também tinha personagens jovens representados por Michael Fassbender e James McAvoy, que repetem a dose neste ano. Jackman, que também atuou com os veteranos Ian McKellen e Patrick Stewart, diz que ver as duas gerações juntas, agora, é uma das coisas mais divertidas para os fãs. “Fassbender, McAvoy e Jennifer Lawrence são atores incríveis, foi apaixonante e inspirador trabalhar com eles”, assinalou.

Apesar da rigorosa dieta e do plano de treinamento que deve seguir para manter a impressionante forma de Wolverine, Jackman assegura que cada vez é mais fácil interpretar o personagem. E admite que, embora haja uma segunda parte do filme The Wolverine previsto para 2017, em algum momento terá que “deixar as garras e cedê-las a outro”.

Para James McAvoy, ator de 35 anos que contracenou com Patrick Stewart, ambos interpretando o mesmo personagem em épocas distintas, Dias de um Futuro Esquecido é um filme surpreendente e sofisticado. “Stewart é brilhante, um de meus atores favoritos, acompanho sua carreira desde criança, com Star Trek. Quando me disseram que ia fazer o mesmo papel que ele nesse filme fiquei surpreso porque somos diferentes e entendemos o personagem de forma distinta, mas nunca achei que iríamos ficar a cara a cara”, diz.

“Quando começamos a filmar foi muito intenso e eu estava nervoso, mas quando se ouve a palavra ‘ação!’, você tenta esquecer isso tudo e faz o melhor possível”, acrescentou McAvoy, que ainda disse ter tentado manter as diferenças entre o personagem mais novo e o mais velho.

Por sua parte, Michael Fassbender, que interpreta um jovem Magneto que não coincide na tela com o veterano Ian McKellen, formará um par amoroso com a Mística de Jennifer Lawrence.

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido é dirigido por Bryan Singer, que está no seu terceiro trabalho com os mutantes (ele foi o diretor de X-Men: O Filme, de 2000, e X-Men 2, de 2003).