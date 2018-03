Hugh Jackman posta vídeo de seu último dia no set de 'Logan'

O ator Hugh Jackman postou um vídeo de seu último dia no set de Logan, filme que marca sua despedida como o super-herói Wolverine, após nove filmes interpretando o personagem.

O vídeo foi publicado em sua conta oficial do Twitter.

"Esse é o último dia das refilmagens de Logan. Então, essa é minha segunda filmagem – quem sabe, talvez tenha uma terceira.", diz no vídeo.

Ele acrescenta no tweet: “Na verdade, não houve outras filmagens, depois das refilmagens e gravações. Então esse é o fim! Faz sentido pra mim.”

