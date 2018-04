Hugh Jackman desembarca em SP e quer ver o Corinthians

O ator australiano Hugh Jackman, que imortalizou o personagem Wolverine, desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos na manhã desta terça-feira, 5. Jackman afirmou em seu perfil no Twitter que vai acompanhar um treino do Corinthians em São Paulo.

Orlando Oliveira / AgNews

Jackman está no país para promover o longa X-Men - Origens: Wolverine no País, e participará de uma entrevista coletiva no Rio nesta quarta.