Hugh Jackman condena vazamento de 'Wolverine' na web

No início de uma turnê mundial de divulgação de "X-Men Origins: Wolverine", Jackman exibiu 20 minutos do filme de ação a fãs e mídia na Ilha Cockatoo, no meio da baía de Sydney, onde foi rodada uma parte do filme.

"Saltei do helicóptero, cheguei ao trabalho de teleférico e pedi desculpas à mídia australiana pela bola fora com a Opera House", escreveu Jackman no serviço de relacionamento social Twitter.

O ator nascido em Sydney se referia a uma mensagem, ou tweet, enviada na segunda-feira em sua nova conta Twitter na qual ele equivocadamente chamou a Sydney Opera House de Opera Center.

Sua conta no Twitter é apenas uma das ferramentas de relacionamento social que vem sendo usada para promover o filme de super-heróis de quadrinhos. Jackman também pode ser visto no YouTube, num clipe em que incentiva seus fãs a votar em sua cidade para sediar a première do filme, que acontece ainda este mês.

Jackman, que não apenas protagoniza o filme como o produziu através de sua companhia Seed Productions, disse que ficou chateado por todos os envolvidos com o filme pelo fato de uma versão inacabada ter sido postada online na semana passada, quase um mês antes do lançamento oficial.

O vazamento levou a produtora 20th Century Fox, uma unidade da News Corp., a apressar-se para tentar evitar danos ao filme, um dos mais ansiosamente aguardados do ano.

O colunista Roger Friedman, de uma unidade da Fox, foi despedido depois de publicar uma resenha do filme pirateado.

"É um crime grave e sem dúvida uma grande decepção. Fiquei arrasado", disse Jackman em coletiva de imprensa amplamente divulgada pela mídia australiana.

"As pessoas estão vendo um filme inacabado. É como ter uma Ferrari não pintada".

Jackman disse que ficou encorajado pelo fato de a maior parte da comunidade online ter condenado o vazamento e que confia que o culpado será identificado.

"O FBI está indo atrás disso e está levando o assunto muito a sério", disse o ator de 40 anos, apontado pela revista People no ano passado o homem mais sexy do mundo.

"X-Mens Origins: Wolverine" conta a história anterior à dos três filmes "X-Men" já existentes. Jackman é Wolverine, um personagem fictício criado pela Marvel Comics que lhe valeu fama internacional.

O filme é descrito como o primeiro capítulo na saga dos X-Men, em que Wolverine se une a outras figuras lendárias do universo dos X-Men numa revolução em que os mutantes enfrentam as forças que querem eliminá-los.

O filme fará sua estréia comercial na Austrália em 30 de abril e nos EUA em 1 de maio.