Hugh Jackman anuncia que trata câncer de pele

O ator Hugh Jackman surpreendeu seus fãs ao divulgar em seu perfil no Instagram, nesta quinta, 21, uma foto onde aparece com uma bandagem no nariz, ao lado de uma mensagem sobre câncer de pele. “Deb me disse para checar uma marca no nariz”, escreveu o ator. “Garoto, ela estava certa! Eu estava com um tipo de câncer de pele chamado carcinoma basocelular”. Ele ressaltou que as pessoas não devem ser “tolas” como ele. “Procure sempre um médico e use protetor solar”, finalizou.